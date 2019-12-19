Тбилиси, , 12:53 — REGNUM Двое грузинских моряков, которых два года удерживали в Ливии, прибыли в Тбилиси. Об этом 19 декабря сообщает телеканал «Имеди».

По данным журналистов, встреча проходила в Тбилисском аэропорту. Освобожденных моряков встречали родные, сотрудники МИД Грузии и Агентства морского транспорта.

«Министерство иностранных дел вместе с Агентством морского транспорта с первого же дня были активно подключены к этому вопросу», — заявил журналистам представитель дипломатического ведомства Владимир Константиниди.

Он также рассказал, что освобождение затянулось из-за сложной обстановки в Ливии, где государственные институты функционируют с перебоями.

Как передавало ИА REGNUM, в 2017 году в Ливии задержали танкер, следовавший под флагом Танзании, на котором были четверо моряков из Грузии. Их обвинили в незаконной транспортировке нефти. Двоих из задержанных отпустили раньше, а еще двоих приговорили к полугодовому тюремному сроку и штрафу в размере $1,3 млн. Поскольку моряки не могли заплатить такую сумму, то их держали в заключении дольше, пока грузинская дипломатия не добилась освобождения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливии освободили двух моряков из Грузии