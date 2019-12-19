Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Около 15% смертей среди взрослого населения планеты происходит по причине загрязнения окружающей среды. Такие выводы сделала группа экологов по итогам исследования состояния здоровья у населения 10 стран с разным уровнем развития. Доклад с результатами исследования 19 декабря представлен Глобальным альянсом по вопросам здравоохранения и загрязнения окружающей среды (GAHP) в Вашингтоне (США).

По данным экологов, загрязненная вода, содержащий вредные вещества воздух и тяжелые условия труда становятся причиной ежегодной гибели 2,3 млн человек в Индии и 1,8 млн человек — в Китае.

Также в первую пятерку по данным показателям также входят Индонезия, Нигерия и Пакистан. У США, которые занимают в этом списке седьмое место, в год по этим причинам умирает около 200 тыс. человек при населении 325 млн.

«Наш доклад в очередной раз напоминает о том, что вопросы экологии должны стоять на первом месте в списке приоритетов перед любым государством, перед каждым правительством», — заявила во время представления документа исполнительный директор GAHP Рейчел Купка.

Кроме этого, она добавила, что последствия загрязнения окружающей среды не минуют никого из жителей Земли.

Помимо этого, в указанном исследовании учитывались такие факторы как нехватка питьевой воды, последствия использования примитивных печей и кухонь, отравление воздуха предприятиями и автомобильным транспортом, и ещё изучалось воздействие курения, вредных условий производства, работы со свинцом, медью и с другими опасными для организма металлами, а также с мелкодисперсными веществами.

Как считают авторы доклада GAHP, все вышеуказанные факторы повышали риск преждевременной смерти.