Тбилиси, , 12:36 — REGNUM Группа молодых людей пошла на конфликт с правоохранителями во время своей акции, которую они провели 19 декабря возле Дигомского отделения полиции в Тбилиси. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, протестующие провели акцию в связи с гибелью тбилисского школьника. Он решил покончить с жизнью после двух допросов, которые проходили в данном отделении. Молодые люди на окна здания стали клеить стикеры с надписями: «Мать ее, эту жизнь!».

Сообщается также, что сотрудники полиции пытались помешать активистам совершить задуманное, из-за чего произошла потасовка. Тем не менее стикеры были наклеены. Протестующие заявили, что продолжат это делать по всему городу.

Как передавало ИА REGNUM, недавнюю смерть 15-летнего подростка ряд общественных сил Грузии неразрывно связывают с допросами, которые с ним провели по делу о хулиганстве в столичной школе. В учебном заведении некто исписал стены кабинетов вызывающими надписями, в том числе: «Мать ее, эту жизнь!».

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