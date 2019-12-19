Ташкент, , 12:29 — REGNUM По 100 млн сумов ($10,5 тыс.) получили семьи работников, погибших в результате обвала земли на строящейся Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена, сообщили 19 декабря в пресс-службе компании.

Глава УЖД Хуснутдин Хасилов выразил соболезнования родным и близким погибших: «Человеческая жизнь бесценна, и никакая компенсация не покроет в полной мере эту невосполнимую утрату семей, потерявших своих близких».

Он добавил, что компания позаботится о семьях погибших и сделает всё, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Выплаты были назначены по поручению правительственной комиссии по изучению причин и последствий обвала грунта.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в на Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена произошел обвал грунта. В настоящее время из-под завалов извлекли тела шести работников: А. Диёрова (1986 г.р.), Д. Абдуллаева (1999 г.р.), Ж. Равшанова (1989 г.р.), Т. Абдуллаева (1957 г.р.), И. Рахматова (1996 г.р.) и З. Каримова (1981 г.р.).

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