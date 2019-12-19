Петропавловск-Камчатский, , 12:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос журналистки о том, почему он не приезжал на Камчатку очень давно, и не связано ли это с дороговизной билетов, ответил, что не связано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я как раз попадаю в льготную категорию граждан при перелёте на Камчатку, обратите на это внимание», — пошутил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Владимир Путин проводит традиционную, 15 по счёту, пресс-конференцию.