Пермь, , 12:16 — REGNUM В Пермском крае могут запретить продавать снюсы несовершеннолетним. Проект закона готовит министерство территориальной безопасности, сообщает его пресс-служба.

Поводом для такого шага стали участившиеся сообщения о такой продаже. Родители встревожены тем, что детям продают такую продукцию под видом «жевательного табака».

Подготовить законопроект и внести в Заксобрание собираются в кратчайшие сроки. Планируется учесть опыт тех регионов, в которых это уже принято. Одним из них, напомним, является Оренбургская область.