Эспоо, Финляндия, , 12:14 — REGNUM Глава отдела по связям с общественностью компании Remedy Томас Пуха заявил, что создатели Control считают себя аутсайдерами по сравнению с Kojima Productions или From Software. Об этом 18 декабря сообщил портал Stevivor.

Пуха считает логичным тот факт, что Death Stranding и Sekiro: Shadows Die Twice «затмили» Control, ведь у этих проектов больший бюджет и затраты на маркетинг. Он заявил, что разработчики из Remedy «считают себя неудачниками — это особенность финского менталитета».

Напомним, игра Control от Remedy вышла 27 августа 2019 года. Проект получил преимущественно положительные отзывы от игроков и критиков.

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