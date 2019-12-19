Калининград, , 12:08 — REGNUM Строительство круизного порта в городе Пионерском Калининградской области, который должен был начать работу уже в текущем году, будет завершено не ранее 2021 года. Об этом в ходе пресс-конференции журналистом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

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«Сейчас всё заморожено. Ищем подрядчика, который поможет пережить январь, февраль, — уточнил глава региона. — Если по-хорошему, то достроить должны в 2021 году».

Как пояснил Алиханов, власти «подняли шум», когда в мае стало понятно, что у компании-подрядчика проблемы, а на объекте строительства «ничего не происходит».

«Оплачены были достаточно существенные суммы за металлоконструкции своему же заводу в Самаре. Все было, к сожалению, очевидно, последовала совершенно правильная реакция со стороны правоохранительных органов», — добавил губернатор.

Он также выразил надежду, что банковская гарантия, другие механизмы обеспечения позволят деньги вернуть, а порт будет достроен.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство терминала в городе Пионерском в рамках расширения портовой инфраструктуры Калининградского морского порта началось 1 февраля 2018 года. Проектом предусмотрено строительство морского вокзала с пропускной способностью 1236 человек в час, открытых грузовых площадок площадью 75,5 тыс. кв. м, двух причалов общей длиной 725 м и другие объектов. Итогом реализации проекта должно стать создание крупнейшего в СЗФО инфраструктурного сооружения, которое сможет принимать более 400 судов в год, а пассажирооборот составит 305 тыс. человек.

Добавим, что в начале декабря в отношении руководства ООО «Больверк», которое являлось подрядчиком строительства круизного терминала в Пионерском, было возбуждено уголовное дело хищении 1,6 млрд рублей.

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