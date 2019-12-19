Тбилиси, , 12:13 — REGNUM Ввести практику видео или аудиозаписи допросов полицией несовершеннолетних предложила народный защитник Грузии Нино Ломджария. Об этом она рассказала 19 декабря журналистам, передает агентство «Новости-Грузия».

Омбудсмен сообщила, что данный механизм позволит защитить несовершеннолетних от давления со стороны сотрудников правоохранительных органов. Также она рассказала, что данное предложение поддержали главы нескольких парламентских комитетов.

Как передавало ИА REGNUM, общественный резонанс в Грузии вызвал инцидент с 15-летним подростком. После того, как его дважды допросили в отделении столичной полиции, он решил покончить жизнь самоубийством. Из-за полученных травм мальчик скончался спустя несколько дней.

Данная история вызвала массовые протесты в обществе. Вину за случившееся протестующие возложили на МВД Грузии и власти в целом.

Также была задержана следователь, которая вела допросы подростка, ей готовится официальное обвинение.

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