Киев, , 12:09 — REGNUM С января по октябрь 2019 года численность населения Украины сократилась на 212,5 тыс. человек, сообщила 18 декабря Государственная служба статистика в своём отчёте.

Естественное сокращение численности населения составило 224,5 тыс. человек, в то время как миграционный прирост составил 12 тыс.

«Остаётся существенным превышение количества умерших над количеством новорождённых: на 100 умерших — 54 рождённых», — сказано в документе.

Исследование не учитывает населения не подконтрольных Украине территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Денис Жарких заявил, что результаты переписи населения, которую планируют провести на Украине, заставят жителей страны задуматься.

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