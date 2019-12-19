Токио, , 12:05 — REGNUM Разработчики из Capcom заявили, что ремейк игры Resident Evil 3 «готов на 90%». Об этом 18 декабря сообщил портал Dualshockers.

Представители компании уверены, что игра выйдет в срок и дополнительное время на доработку не понадобится. Разработчики также отметили, что в этом ремейке будет больше изменений по сравнению с оригинальной игрой, чем в Resident Evil 2.

Напомним, Resident Evil 3 выйдет 3 апреля 2020 года. Вместе с ней обладатели проекта также получат Resident Evil: Resistance — кооперативную игру, события которой разворачиваются в той же выдуманной вселенной.

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