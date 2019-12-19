Москва, 19 декабря 2019, 12:03 — REGNUM Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) через суд взыскала с управляющей компании «Прима-мех эксплуатация» 40 млн рублей долга за тепло. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба МОЭК.
Согласно решению Арбитражного суда Москвы, «Прима-мех эксплуатация» обязана выплатить МОЭК более 40 млн рублей долга за тепловую энергию. Задолженность накопилась за январь-июнь 2018 года и август-март 2019 года.
За 2016−2018 год с «Прима-мех эксплуатация» в пользу МОЭК в сумме было взыскано более 38 млн рублей задолженности.