Москва, , 12:03 — REGNUM Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) через суд взыскала с управляющей компании «Прима-мех эксплуатация» 40 млн рублей долга за тепло. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба МОЭК.

Согласно решению Арбитражного суда Москвы, «Прима-мех эксплуатация» обязана выплатить МОЭК более 40 млн рублей долга за тепловую энергию. Задолженность накопилась за январь-июнь 2018 года и август-март 2019 года.

«Прима-мех эксплуатация» — крупный должник за поставленные ресурсы, входит в «Антирейтинг компаний-должников», размещенный на портале «МОЭК Онлайн».

За 2016−2018 год с «Прима-мех эксплуатация» в пользу МОЭК в сумме было взыскано более 38 млн рублей задолженности.