Москва, , 11:59 — REGNUM В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме. На такие машины автолюбители будут обязаны установить специальную полицейскую маркировку. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает 19 декабря газета «Коммерсантъ».

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Так, документ, в случае обнаружения номерных знаков, которые невозможно прочитать из-за коррозии, ремонта или по другим причинам, предписывает владельцам автомобилей установить специальные пломбы или печати, чтобы исключить случаи мошенничества.

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После этого автовладелец должен обратиться в ОВД, затем автомобиль проверят в экспертно-криминалистическом центре. Разрешение на нанесение специальной полицейской маркировки водитель получит только в том случае, если не будет выявлено криминала. Соответствующие изменения внесут в ПТС. Теперь останется только получить новое свидетельство о регистрации в ГИБДД.

Отмечается, что дублирующую маркировку автовладелец должен будет наносить за свой счёт. Точная стоимость такой услуги пока неизвестна. Предположительно, она составит от 5 до 20 тыс. рублей.

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