Нью-Дели, , 12:02 — REGNUM В некоторых районах Нью-Дели произведено временное отключение мобильной связи и интернета, которое связано с предстоящими акциями протеста против нового закона о гражданстве. Об этом 19 декабря сообщает телеканал NDTV.

По данным журналистов, мобильная связь и интернет отключены «по поручению государственных органов».

Также известно, что связь отключена в Старом Дели, районе Кашмири-Гейт, в центральном районе города и «ряде других». При этом отмечается, что отключение связи произведено в связи с тем, что протестующие хотят выйти на свои акции, несмотря на то, что полиция Дели не дала им разрешения для проведения акций.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что массовые протестные акции против нового закона о гражданстве должны состояться более чем в 11 индийских городах по всей стране.