Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM Петербургская архитектурная мастерская разработала концепцию убежища, которое позволит человеку спастись от «зомби-апокалипсиса». Об этом сообщает мастерская Modern house.

Свою идею авторы проекта снабдили описанием ситуации, в рамках которой убежище будет полезно. Например, на одном из засекреченных биолабораторий произошла утечка вируса, превращающего людей в зомби. Несмотря на то, что не один десяток лет массовая культура предупреждала о возможности такого сценария, человечество к этому готово не было.

«КиберХаус — автономный многоуровневый бункер. Проектом предусмотрена его эксплуатация в экстремальных условиях: начиная с зомбиапокалипсиса, заканчивая ядерной угрозой», — говорится в сообщении мастерской.

Так, проектом предусмотрены наклонные стены из монолитного железобетона и сверхпрочной стали, которые минимизируют внешние воздействия, как механические, так и электроволновые. Также проектом предусмотрены бронированные окна, металлические ставни-жалюзи и шлюзовые двери. В центре атриума авторы проекта расположили автомобильный лифт для кибертрака.

«Дом разработан для комфортного проживания шести-семи человек в экстремальных условиях. Этот дом для тех, в чьи планы не входит стать кормом для зомби», — отмечено в релизе.

Кроме того, в настоящий момент в мастерской разрабатывается проект дома Санты в условиях ядерной зимы.

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