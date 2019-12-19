Аделаида, Австралия, , 11:53 — REGNUM Разработчики из Mighty Kingdom назвали дату релиза своего кооперативного экшена Conan Chop Chop. Игра выйдет 25 февраля 2020 года, сообщалось в ролике на YouTube-канале Funcom 18 декабря.

В Conan Chop Chop команда игроков (до четырёх человек) возьмёт на себя управление воинами из вселенной книг о Конане-варваре. Им предстоит сражаться с монстрами и преодолевать различные препятствия.

Напомним, Конан-варвар — это персонаж книг американского писателя Роберта Ирвина Говарда. По мотивам приключений героя создано несколько видеоигр и кинофильмов.

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