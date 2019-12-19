Нур-Султан, , 11:45 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана направило в суд документы для закрытия университета в Чимкенте. Об этом 19 декабря заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в правительстве.

Он напомнил, что лицензии приостановлены уже в пяти вузах. Кроме того, подготовлены документы для полного лишения лицензии в нескольких вузах.

Министр отметил, что несколько университетов обратились в министерство с предложением объединения, что позволит решить проблему, которая привела к приостановке лицензий.

Аймагамбетов также выразил надежду, что министерству будет передана функция отзыва лицензий без обращения в суд. По его мнению, проверки продолжатся, и некоторые университеты поменяют статус, на колледжи, институты, академии и пр.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что в республике до конца года могут закрыть 12 вузов из-за невыполнения предписаний министерства.

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