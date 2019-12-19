Найроби, , 11:47 — REGNUM Гневные комментарии жителей Кении в Твиттере вынудили руководство Международного аэропорта имени Джомо Кеньятты (JKIA) в Найроби установить «надлежащую» рождественскую елку в главном аэропорту страны, так как предыдущая подверглась резкой критике общественности. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в среду, 18 декабря, рабочие демонтировали старую маленькую елку, а к вечеру было установлено новое большое дерево.

Используя свои аккаунты в Твиттере, жители Кении поблагодарили администрацию аэропорта за своевременное принятие мер.

«Сейчас в JKIA установили хорошую елку. Кажется, чтобы заставить хоть что-то в этой стране работать, необходимо применить силу. Теперь мы добьемся революции», — сообщил один из пользователей социальной сети.