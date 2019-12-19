Махачкала, , 11:46 — REGNUM Советский районный суд Махачкалы вынес приговор одному из фигурантов громкого углового дела о лжеинвалидах Ашикмагомеду Махачеву — брату бывшего главы бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Дагестана Магомеда Махачева. Он признан виновным в семи эпизодах получения взятки, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе суда.

Путем частичного сложения наказаний Махачев приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей. Однако суд постановил считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на четыре года.

Сообщается, что подсудимый совершил преступления впервые и полностью признал свою вину, раскаялся и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, он характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, в том числе сына-инвалида. Все эти обстоятельства суд принял во внимание и признал смягчающими наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, Ашикмагомед Махачев был задержан и арестован в июле 2018 года. Следствие выяснило, что он, занимая пост начальника одного из территориальных бюро МСЭ Дагестана, был участником преступного сообщества, члены которого за взятки оформляли липовые инвалидности здоровым гражданам.

Сам бывший руководитель дагестанского МСЭ Магомед Махачев — главный фигурант данного уголовного дела — также находится под следствием. Он был задержан в августе 2018 года на территории соседней Чечни при попытке бегства.

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