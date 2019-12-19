Тюмень, , 11:41 — REGNUM В Тюменской области зафиксирована вспышка кори. На 19 декабря подтверждён 21 случай заболевания, сообщает региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Болеют взрослые и дети. Ещё неделю назад в регионе было зафиксировано семь случаев заболевания.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо в тюменской области сформировалось несколько семейных очагов кори. Кроме того, некоторые родители отказываются прививать детей от данного заболевания. А в некоторые квартиры медикам приходится прорываться с помощью полиции.

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