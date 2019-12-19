Москва, , 11:37 — REGNUM На самом деле коррупция в России по мировым меркам средняя. За последнее время она стала, если так можно сказать, более цивилизованной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя призыв активнее изымать незаконное богатство российских чиновников.

«Часто то, что в России называют коррупцией — на Западе называют лоббизмом. Истоки российской коррупции находятся в смуте ельцинских времен. Залоговые аукционы разве не коррупция? Однозначно сговор высших чиновников и олигархов.

Россия — шестая экономика мира, то есть она генерирует достаточно большой объем теневых денег. На самом деле, если отбросить вопросы совести и морали, это не так плохо.

Плохо, что эти деньги пытаются отмыть за границей, что они не работают в российской экономике. Хотя частично возвращаются на рынок акций и облигаций.

Особенно в государственные фишки с большим количеством акций в свободном обращении. Для брокеров, понятное дело, деньги не пахнут.

Мне предложения FATF нравятся. Не думаю, что они изведут коррупцию в России. Но часть социального напряжения они снимут. Россия не самая богатая страна. И вопросы коррупции в общественном сознании стоят очень остро», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) порекомендовала России активнее применять против депутатов и госслужащих конфискацию имущества.

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