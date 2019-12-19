Далянь, Китай, , 11:36 — REGNUM Таможня прибрежного города Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая пресекла ввоз более 600 тонн контрабандных твердых отходов и арестовала троих подозреваемых, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

В Даляньской таможне сообщили, что отходы были поддельную декларацию, в связи с чем инициировано расследование. В таможне отметили, что было проведено три операции по борьбе с контрабандой мусора в этом году, благодаря чему удалось изъято более 5600 тонн контрабандных твердых отходов.

Напомним, что Китай начал импортировать твердые отходы с целью получения из них полезных ресурсов в 80-е годы прошлого века, став крупнейшим импортером в мире. С тех пор экономика страны развилась, а экология ухудшилась. В связи с этим, страна с 2019 года запретила импорт любых твердых отходов в страну кроме содержащих особо редкие ресурсы.

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