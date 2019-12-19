Волгоград, 19 декабря 2019, 11:37 — REGNUM Срок перевода сельскохозяйственных рынков с открытых площадок в капитальные строения продлён до 1 января 2025 года в Волгоградской области. Такое решение приняли 19 декабря депутаты областной думы, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Перевод сельскохозяйственных рынков на новый формат работы требует значительных финансовых затрат, считают в думе. Поправки в региональный закон о деятельности розничных рынков были подготовлены с учётом многочисленных обращений из муниципальных образований и позволит перевести рынки под крышу поэтапно. При этом закрывать такие точки не будут. Но к 1 января 2025 года торговые площадки необходимо перенести в капитальные строения.
В Волгоградской области, по данным облдумы, действует 24 открытых рынка.