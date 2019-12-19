Иваново, 19 декабря 2019, 11:33 — REGNUM Сложные погодные условия прогнозируются на территории Ивановской области 19 декабря, на территории областного центра сохраняется угроза сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации города.
Как сообщается, на территории региона в четверг будет облачно. Ожидаются осадки — мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог возможна гололедица.
Как сообщало ИА REGNUM, усиление ветра 19 декабря прогнозируется в ряде других регионов, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге.