Магас, , 11:32 — REGNUM В Ингушетии свыше 10 000 жителей не смогут выехать из страны из-за долгов. Их суммарный долг по исполнительным производствам, заведенным службой судебных приставов, превышает 5,4 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе регионального управления ФССП.

Ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации имеют те должники, чей долг превышает 30 тыс. рублей. Есть между тем еще один нюанс. Если долг не оплачен в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то и при задолженности, превышающей 10 тыс. рублей, можно остаться без заграничных поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФССП России на 1 ноября 2019 года ограничение на выезд за границу действовало для 3,4 млн граждан РФ, имеющих долги по исполнительным производствам.

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