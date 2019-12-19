Нанкин, Китай, , 11:31 — REGNUM Более 600 тонн контрабандного сахара было изъято в городе Наньтун в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

Таможенные власти города подозревают пятерых человек в контрабанде 600 тонн сахара из Таиланда, который они пытались ввезти через Наньтунский участок реки Янцзы 11 декабря. Предварительное расследование показало, что на сахар не имелось сертификатов. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае к четырем годам тюрьмы был приговорен медик, который пытался ввезти в страну чешую панголин, находящихся под защитой государства.

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