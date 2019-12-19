Вильнюс, , 11:30 — REGNUM Жизни оставленному около мусорных контейнеров в одном из спальных районов новорождённому ничего не угрожает, его состояние стабилизировано, а социальные службы и полиция Литвы продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. В эфире радиостанции Žinių radijas министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис сегодня, 19 декабря, утверждал, что к поступку роженицы подтолкнул целый комплекс событий в её жизни.

По словам министра, её беременность проходила тяжело, кроме того 34-летняя женщина сама имеет проблемы со здоровьем, а накануне родов её «бросил партнёр». Всё вместе привело к стрессу и такому поступку женщины. «Причина — совокупность рисков. (…) Имея ввиду все эти риски, должна была сработать система, должна была подключиться помощь», — сказал министр. До этого женщина не стояла на учёте в социальных службах, как неблагополучная.

Полиция проводит расследование по статье покушение на убийство. Новорождённого нашли прохожие около мусорных контейнеров вечером 16 декабря. В состоянии переохлаждения он был доставлен в реанимацию.

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