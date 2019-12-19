Киев, , 11:35 — REGNUM За две недели декабря 2019 года уровень удовлетворённости работой президента Украины Владимира Зеленского подрос с 53% до 62%, сказано в исследовании, опубликованном социологической группой «Рейтинг» 19 декабря на сайте организации.

Уровень недовольства Зеленским снизился с 33% до 25%.

Из 66% опрошенных жителей Украины знают о встрече «нормандской четвёрки» в Париже. Из них почти 40% считают результаты саммита скорее успехом Зеленского, около 50% — ни успехом, ни неудачей, а 7% видят в итогах саммита негатив для президента Украины.

Исследование проводилось с 13 по 17 декабря 2019 года на подконтрольной Украине территории. Всего было опрошено 2500 человек старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков отметил, что малая информированность граждан РФ о деятельности Зеленского, выявленная социологами ВЦИОМ, говорит о том, что действующего президента Украины не воспринимают всерьёз.

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