Москва, , 10:56 — REGNUM В России дешевеют полисы обязательного страхования гражданской ответственности автомобилистов. При этом страховые выплаты, напротив, возросли. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

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По данным РСА, за 11 месяцев 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 5 703 до 5 409 рублей, что составляет на 5,1%. А вот средняя выплата возросла с 66,6 тысячи до 68,3 тысячи рублей, или на 2,6%.

«Мы видим, что практически весь 2019 год, после того, как начался первый этап реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, премии по обязательной «автогражданке» неуклонно снижаются, а выплаты растут», — подчеркнул Юргенс.

За январь — ноября 2019 года автовладельцы заключили на 1,3% договоров по ОСАГО больше, чем годом ранее — 36,65 млн штук. При этом сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 3,9% — с 206,27 до 198,26 млрд рублей. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 5,4% — с 129,41 до 136,39 млрд рублей.

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Напомним, 9 января 2018 года в силу вступили новые тарифы на ОСАГО. Границы тарифного коридора изменились на 20% как вверх, так и вниз. Кроме того, ввелось деление водителей на 58 категорий по стажу и возрасту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский союз автостраховщиков по итогам января-сентября 2019 года зафиксировал снижение средней стоимости полисов ОСАГО более чем на 8% в шести регионах Приволжского федерального округа. Так, в частности, в Пермском крае цены на полисы упали на 11,39% или на 665 рублей, в Саратовской области — на 9,44% или на 440 рублей, в Удмуртии — на 8,98%.

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