Москва, , 10:49 — REGNUM В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре Москве установят шесть больших спортивных объектов, сообщается на портал мэра столицы.

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Так, во время фестиваля появится хайлайн, парк для катания на тюбингах, детский сноуборд-парк, сити-спот, площадка для мотошоу и «космические качели».

Шоу и тренировки москвичей и гостей столицы будут проходить с 31 декабря по 5 января. В спортивных шоу примут участие более 100 профессиональных спортсменов. В мастер-классах за один час смогут поучаствовать 1200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве в 2019 году проходит на 40 площадках.

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