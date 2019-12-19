Магас, , 10:45 — REGNUM В 2019 году на Северном Кавказе было обнаружено и обезврежено более 6 тыс. взрывоопасных предметов и различных боеприпасов. Это на 20% больше, чем годом ранее, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе Южного военного округа.

Работы по разминированию вели инженерные подразделения 58-й армии. Около 30 подвижных групп саперов выезжали по заявкам военкоматов в места обнаружения снарядов и боеприпасов. Всего было отработано более 360 заявок в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Южной Осетии.

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Как сообщало ИА REGNUM, работы по разминированию территорий в Чечне и Ингушетии ведутся с 2012 года. В 2019 году в этих республиках было обнаружено свыше 2000 взрывоопасных предметов. Безопасной стали более 1,2 тыс. гектаров земель сельхозназначения и лесного фонда.