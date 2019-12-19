Нур-Султан, , 10:44 — REGNUM Расходы на здравоохранение в Казахстане до 2025 года планируется повысить до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом 19 декабря заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов на заседании правительства, сообщает агентство «КазТАГ».

Глава минздрава представил программу развития здравоохранения до 2025 года. По его словам, в рамках программы планируется снизить расходы населения на медицину с 39% до 27%.

Биртанов отметил, что для реализации программы потребуется 3,18 трлн тенге ($8,26 млрд), а общие расходы в системе здравоохранения в течение шести лет составят 25,8 трлн тенге ($67 млрд). Планируется, что расходы на одного человека составят 279 тыс. тенге ($725 тыс.) в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что в 2020 году стоимость медицинских услуг в республике возрастет на 15%.

Читайте также: Жители Казахстана слишком часто лежат в больницах — глава Минздрава