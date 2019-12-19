Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:40 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) изменят схема движения общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии решили, что немалая часть городских маршрутов дублируют друг друга на 80% и более. Взаимозаменяющие маршруты будут ликвидированы. Все изменения, обещают власти, сформированы с учётом пожеланий тагильчан.

Изменения вступят в силу с 1 февраля 2019 года. Весь январь 2020 года горожан будут информировать о предстоящих новшествах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге перенесли транспортную реформу на 2020 и 2021 годы. В мэрии пообещали отказаться от «шокового» варианта реформы.

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