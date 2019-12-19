Астрахань, , 10:32 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Распоряжением выходной день 31 декабря устанавливается для государственных служащих исполнительных органов власти Астраханской области. Вместо этого чиновникам придётся работать 28 декабря.

Руководителям муниципалитетов и работодателям всех форм собственности рекомендуется перенести рабочий день 31 декабря на последнюю субботу декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решения о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря, чтобы предоставить жителям выходной, приняли главы уже целого ряда регионов России.