Махачкала, , 10:34 — REGNUM Власти Дагестана планируют в следующем году трудоустроить 180 учителей в сельских школах республики по программе «Земский учитель». Об этом 18 декабря заявил глава региона Владимир Васильев во время посещения одной из школ в Табасаранском районе республики.

«В следующем году с помощью федерального центра мы планируем трудоустроить в сельских школах 180 учителей. К селам, где есть вода, газ, дороги, интернет, люди по-другому будут относиться», — цитирует Васильева его пресс-служба.

Большая часть средств на реализацию программы, а именно — 130 млн рублей, будет направлена в Дагестан из федеральной казны, еще 50 млн рублей власти заложили в бюджете республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан в 2019 году выступил пилотным регионом в реализации программы «Земский учитель», по которой педагоги не старше 50 лет могут переехать на работу в села и малые города и получить за это единовременное пособие в размере 1 млн рублей на покупку или строительство жилья. При этом учителя должны отработать в глубинке не менее пяти лет.

В текущем году в Дагестане по данной программе в сельские школы устроились работать 50 молодых педагогов-предметников. Средства на выплату единовременных пособий были выделены из резервного фонда республиканского правительства.

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