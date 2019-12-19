Москва, , 10:25 — REGNUM Треть российских компаний (33%) планируют дарить сотрудникам к Новому году подарки, свидетельствует исследование центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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В основном работодатели будут дарить наборы конфет, денежные премии, сувениры и календари, а также новогодний корпоратив. Детям сотрудников большинства компаний (58%) готовят сладкие подарки и билеты на ёлки.

Опрос показал, что самым щедрым на подарки от работодателей оказался 2013 год: 38% компаний тогда дарили подарки работникам и 61% — детям сотрудников.

Опрос проведён 25 ноября — 4 декабря 2019 года в 145 населенных пунктах во всех округах РФ. Опрошены 500 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство компаний в России (40%) будут проводить новогодние корпоративы в кафе или ресторане.

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