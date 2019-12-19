Москва, , 10:35 — REGNUM Температура в Москве на следующей неделе может составить до +7°С. Об этом 19 декабря рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«По предварительному прогнозу, в начале следующей недели в понедельник и вторник в Москве ожидается от 4 до 7 градусов тепла», — приводит РИА Новости слова Леуса.

Также он рассказал, что ввиду данного обстоятельства не исключена возможность обновления рекордных значений температуры воздуха и указал, что потепление начнется с 21 декабря.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что температура воздуха в Москве второй день подряд бьет рекордные значения.

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