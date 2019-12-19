Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM В четверг, 19 декабря, петербуржцы и гости города в последний раз испытают на себе влияние тёплого циклона, который покидает Северную столицу. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, сегодня Петербург окажется в тылу уходящего циклона, из-за чего погода в течение дня будет облачная с прояснениями, местами ожидаются кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, также будет гололедица.

«Температура воздуха 0…+2°, в Ленинградской области −2…+3°. Ветер северо-западный 7−12 м/с, порывы до 12−17 м/с», — отметил специалист. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

По данным Гидрометцентра, в настоящее время в Петербурге +1,4 градуса, ветер северо-западный 4−9 м/с. Влажность 81%.

Напомним, что в среду был побит суточный температурный рекорд, державшийся с 1956 года. Теперь для 18 декабря он составляет +7,6°, что на 1,2° выше прежнего значения.

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