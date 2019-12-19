Краснодар, , 10:21 — REGNUM В Краснодарском крае ограничат розничную продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции — так называемых снюсов. Соответствующий законопроект, внесённый губернатором, был принят депутатами Законодательного собрания Краснодарского края 18 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗС.

Новый документ вводит на территории Краснодарского края запрет на розничную продажу несовершеннолетним любой никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина в организм. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, налагаемого на граждан, в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей.

Между тем, как отмечалось в ходе сессии, для полноценного решения вопроса необходимы изменения в законодательстве на федеральном уровне.