Чебоксары, , 10:17 — REGNUM В Чувашии общественники и активисты соберутся на четырёх площадках для просмотра пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщает в соцсетях региональное отделение ОНФ, призывая жителей присоединиться к дискуссии.

«Для совместного просмотра и обсуждения в библиотеках четырёх муниципалитетов Чувашии соберутся активисты ОНФ, представители органов власти, неравнодушные граждане, журналисты», — говорят «фронтовики».

В частности, в Чебоксарах площадкой станет национальная библиотека Чувашии.

Напомним, ранее в Чувашии начал работать центр по решению вопросов, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Было передано 5,4 тыс. обращений.

«Вопросы, с которыми жители Чувашии обращались к главе государства, очень разные. Одним людям нужна консультационная помощь, во многих случаях необходимо системное решение проблем», — говорят общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря пройдёт традиционная большая пресс-конференция президента России: для Владимира Путина она станет пятнадцатой. В этом году аккредитованы 1895 представителей российских и зарубежных СМИ, Чувашию представляют пять журналистов.

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