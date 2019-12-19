Москва, , 10:27 — REGNUM Кассационная жалоба на приговор актёру Павлу Устинову, напавшему на бойца спецназа во время митинга в Москве, подана его адвокатами. Об этом рассказал защитник актёра Дмитрий Чешков.

Устинов был приговорён к году лишения свободы условно. Жалобу рассмотрит Второй кассационный суд. Дата рассмотрения пока неизвестна, сообщил адвокат ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Устинова задержали 3 августа на незаконном митинге. Суд установил, что он оказал сопротивление и нанёс травму бойцу спецназа ОМОН. В сентябре Тверской суд Москвы приговорил актёра к 3,5 годам колонии, однако об изменении приговора попросила Генпрокуратура. В конце сентября Мосгорсуд заменил колонию условным сроком.

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