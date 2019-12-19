Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Главными рисками, которые беспокоят граждан Соединённых Штатов на сегодняшний день, являются кибератаки, в том числе на критически важные объекты инфраструктуры США, включая системы для подсчёта голосов, и угрозы терактов с большим количеством жертв. Такие выводы содержатся в докладе организации «Совет по международным отношениям».

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Также, по словам руководителя «Центра превентивных действий» Пола Стейрса, одного из авторов доклада, среди возможных угроз называется военный конфликт между Китаем и его соседями по спорной территории в Южно-Китайском море, серьёзное столкновение между Россией и Украиной, а также конфронтация с Ираном или КНДР. Эти темы вызывают наибольшую озабоченность среди международных проблем.

При этом из 30 перечисленных в исследовании потенциальных проблем в 2020 году маловероятными авторы доклада считают только две.

«Это военная конфронтация России и государств — членов НАТО и кризис в отношениях между США и Китаем из-за Тайваня», — уточняется в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно итогам опроса, проведённого исследовательским центром Pew, за последние два года значительно сократилось число граждан Соединённых Штатов, у которых ядерная программа Северной Кореи вызывает страх и опасения — с 75% в 2017 года до 53% в 2019 году. Теперь на первое место среди внешних страхов жителей страны вышла угроза кибератак из других стран. На сегодняшний день их опасаются 74% опрошенных вместо 72% в 2017 году.

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