Махачкала, , 10:14 — REGNUM В Дагестане организуют площадки для совместного просмотра и обсуждения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина с участием политиков, политологов и общественников. Мероприятия состоятся в Махачкале, Дербенте и Кизляре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«ОНФ организовывает просмотр пресс-конференции во всех регионах. У нас будет в трех местах — это Махачкала, Дербент и Кизляр. Мы пригласили представителей органов исполнительной власти, политологов, общественность, активистов и экспертов народного фронта для обсуждения вопросов, которые будут затронуты по нашему региону, и в целом будут касаться нашего населения», — рассказала собеседница.

В Махачкале мероприятие состоится в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в Центре международной торговли в Москве пройдет традиционная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году Кремль аккредитовал на общение с главой государства 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.