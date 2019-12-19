Брянск, , 10:13 — REGNUM Завершено расследование в отношении 29-летнего мужчины, организовавшего незаконные азартные игры в Володарском районе Брянска весной 2019 года. Ему заменят уголовную ответственность на принудительную медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Подпольное казино действовало с марта по июнь 2019 года в нежилом помещении, расположенном на первом этаже многоквартирного дома по улице Никитина. Посетители играли на деньги через интернет на специальном оборудовании. Как установили следователи, организатор бизнеса в момент преступления страдал хроническим психическим расстройством.

Мужчина не может нести уголовную ответственность, но доказательства его вины были достаточны для прокурора, чтобы направить дело в суд с требованием применить к нему принудительные меры медицинского характера.