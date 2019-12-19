Красноярск, , 10:23 — REGNUM На проходящей 19 декабря сессии городского совета Красноярска депутат от КПРФ Иван Азаренко предложил в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне установить в Красноярске памятник Сталину. Об этом сообщает муниципальная газета Красноярска «Городские новости».

Азаренко считает, что памятник генералиссимусу достоин занять место в красноярском Парке Героев, расположенном в Свердловском районе.

Напомним, в марте 2015 года, в преддверии празднования 70-летия Великой Победы над фашисткой Германией, часть депутатов Красноярского городского совета обратилась к губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому с просьбой оказать содействие в установке на территории города Красноярска бюста Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Советского Союза в годы Великой Отечественной войны Иосифа Виссарионовича Сталина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Красноярске началось последнее в этом году заседание и депутатов Законодательного собрания Красноярского края.

В числе первых вопросов, рассмотренных региональными законодателями, было решение о бесплатной выдаче лекарств с 1 января 2019 года жителям края, перенесшим острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты или операции на сердце.

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