Тбилиси, , 10:19 — REGNUM Официальное обвинение следователю Мариане Чолонян, которая допрашивала 15-летнего подростка перед тем, как он покончил жизнь самоубийством, должно быть предъявлено следствием сегодня, 19 декабря. Об этом рассказала журналистам адвокат следователя Теона Гвазава, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Юрист не согласна с уголовным преследованием Чолонян и утверждает, что та не совершала в отношении подростка преступных действий и не принуждала его к даче показаний.

Как передавало ИА REGNUM, Мариану Чолонян подозревают в давлении на подростка при допросе по делу о хулиганстве в школе. Мальчик после допросов предпринял попытку покончить жизнь самоубийством и скончался через несколько дней в больнице от полученных травм. Следователь свою вину не признает.

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