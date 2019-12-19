Воронеж, 19 декабря 2019, 10:02 — REGNUM В Воронеже вновь перенесли место проведения мероприятия к 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина — новым местом проведения торжества названа площадка Университета инженерных технологий, время проведения — 20 декабря в 17:00.
Как сообщало ИА REGNUM, вокруг мероприятия к 140-летию со дня рождения Сталина ранее разразился скандал. Собрание коммунисты изначально планировали провести 21 декабря в Доме актёра, но против выступила местная театральная общественность, и организаторы были вынуждены искать новую площадку. 17 декабря на пресс-конференции представители КПРФ сообщили о новом месте проведения — в Театре оперы и балета. Однако директор театра позже сообщил СМИ, что не в курсе этих планов.