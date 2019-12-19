Владикавказ, , 10:00 — REGNUM В Северной Осетии попал на скамью подсудимых генеральный директор ОАО «Бесланский маисовый комбинат». Его обвиняют в преднамеренном банкротстве предприятия и растрате в крупном размере. За время работы директор набрал кредитов на многомиллионную сумму, которые нечем было оплачивать, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, под залог при получении кредитов злоумышленник предоставлял имущество организации. В результате, когда кредиторы обратились с требованием погасить долги, их сумма превысила 800 млн рублей.

Из-за невозможности погасить задолженность в 2011 году Бесланский маисовый комбинат прекратил деятельность и был признан банкротом.