Москва, , 10:01 — REGNUM В Москве на метеостанции ВДНХ 19 декабря была зафиксирована температура воздуха +5,6°С, что стало новым температурным рекордом, побив показатели 1886 года, когда температура поднялась до отметки +5,3°С. Об этом 19 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Вчера максимальная температура в Москве достигла плюс 5,6 градусов, что на 0,3 выше рекорда 1886 года, а сегодня в 3 часа ночи было плюс 6,5, а рекорд 1982 года для 19 декабря составлял столько же — плюс 5,6», — приводит РИА Новости слова Леуса.

Также специалист отметил, что вчера температура уже побила рекорд и указал, что Москва находится в тыловой части циклона.

«Погода облачная, с устойчивыми прояснениями; местами пройдут кратковременные осадки в виде локальных дождей, переходящих в мокрый снег, но сильных осадков не ожидается», — рассказал сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря температура воздуха в Москве поднялась до отметки +2,9°С и этим побила рекордное значение, которое было установлено в 1956 году, когда температура воздуха поднялась до +2,8°С.