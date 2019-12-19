Тбилиси, , 10:01 — REGNUM Есть признаки того, что при допросе тбилисского школьника, который позже покончил жизнь самоубийством, нарушалось законодательство. Такое заявление 18 декабря сделала народный защитник Грузии Нино Ломджария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Налицо признаки того, что было нарушено законодательство правосудия несовершеннолетних. Предположительно, имели место давление и принуждение к даче показаний, — сказала Ломджария после того, как ознакомилась с материалами дела. — Опрос, предположительно, проведен в ночные часы, что также нарушает закон».

Как передавало ИА REGNUM, в связи с тем, что в Тбилиси 15-летний подросток после допроса в полиции предпринял попытку свести счеты с жизнью, новое независимое следственное ведомство — Служба государственного инспектора (СГБ) начала расследование по данному поводу. Была задержана следователь Мариана Чолоян, которая допрашивала подростка. После задержания ее пришлось госпитализировать из-за ухудшения состояния. Сама Чолоян отрицает свою вину.